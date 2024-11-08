Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 19:27
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Путин объявил о завершении испытаний новейшего вооружения России

Без конкретики
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия близка к завершению испытаний новейших военных разработок, которые вскоре будут поставлены на вооружение армии страны. Его слова приводит Лента.ру
Путин объявил о завершении испытаний новейшего вооружения России
© Ferra

Выступая на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, Путин сообщил, что Россия готовится оснастить свои вооруженные силы новейшими средствами поражения, о которых он говорил еще пять лет назад.

«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин в своем выступлении.

Президент также отметил, что в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, подчеркивая, что российские войска скоро получат серийные образцы новейшего вооружения.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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