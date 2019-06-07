Путин объявил первую технологическую войну

По его словам, Huawei пытаются не просто потеснить, а «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». Как отметил Путин, в некоторых кругах это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.

Также президент напомнил о противодействии некоторых сторон проекту «Северный поток-2» по строительству магистрального газопровода из России в Германию. Это, по его мнению, было предтечей тому, что происходит сейчас в формирующихся отраслях.

Напомним, в середине мая Министерство торговли США в внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список», запретив ей использовать американские технологии. Из-за этого с Huawei отказались сотрудничать Google и ряд других важных для производства смартфонов компаний.