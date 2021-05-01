Наука и технологии
Сегодня в 11:23
Путин обязал сайты размещать социальную рекламу
Это касается крупных интернет-компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сайты размещать социальную рекламу. Теперь есть квоты на такой вид объявлений.
По закону, 5-процентная доля размещаемой рекламы должна быть социальной. Аналогичные нормы уже работают для телевизионной и баннерной рекламы. Новый закон коснётся Яндекса, Google, Mail.ru, Rambler и Facebook.
Теперь в России должны создать систему мониторинга интернет-площадок, а также единого оператора размещения социальной рекламы. Этот оператор будет получать от интернет-компаний прогнозы объёмов рекламы, а также размещать социальный контент.
Ещё предлагается распространить новые требования на владельцев любых сайтов, распространяющих рекламу для российской аудитории, с ежедневной аудиторий свыше 100 тысяч пользователей. Эти правила не касаются СМИ.