Путин обязал сайты размещать социальную рекламу

По закону, 5-процентная доля размещаемой рекламы должна быть социальной. Аналогичные нормы уже работают для телевизионной и баннерной рекламы. Новый закон коснётся Яндекса, Google, Mail.ru, Rambler и Facebook.

Теперь в России должны создать систему мониторинга интернет-площадок, а также единого оператора размещения социальной рекламы. Этот оператор будет получать от интернет-компаний прогнозы объёмов рекламы, а также размещать социальный контент.

Ещё предлагается распространить новые требования на владельцев любых сайтов, распространяющих рекламу для российской аудитории, с ежедневной аудиторий свыше 100 тысяч пользователей. Эти правила не касаются СМИ.