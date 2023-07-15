Путин одобрил: что решили по итогам Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»Форум посетило множество международных ученых
Подведены итоги Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Его основная цель - стимулировать взаимодействие государства, науки и бизнеса для разработки и внедрения технологий, позволяющих России не отставать от мировых тенденций и стремиться к глобальному технологическому лидерству.
В ходе пленарного заседания форума Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость перехода всей экономики на новый уровень, основанный на больших данных. Он предложил до конца года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных. Проект направлен на создание не просто научных исследований и базовых решений, а комплексной технологической и производственной цепочки, которая будет определять будущее экономическое развитие России.
На форуме были продемонстрированы передовые разработки в области квантовых технологий государственных корпораций, отвечающих за их развитие в стране. Росатом продемонстрировала самый мощный в стране 16-кубитный ионный квантовый компьютер, выполняющий алгоритм расчета молекул через облачную платформу. Представители РЖД обсудили строительство магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации» – к 2030 году она пройдет по 34 регионам.
Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта», в которую входят ведущие компании, такие как «Сбер», объявила о новом направлении, ориентированном на применение квантовых технологий в области искусственного интеллекта. В Москве раскрыты планы по созданию квантового кластера на базе инфраструктуры «Сколково» к концу 2024 года. Кроме того, соглашение о сотрудничестве между Российским квантовым центром и компанией VK позволит ускорить развитие облачных квантовых вычислений.
В открывшей форум Международной научной конференции ICQT 2023 приняли участие ученые из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Белоруссии, Германии и Австралии. Конференция способствовала обсуждению вопросов международного сотрудничества и совместной реализации проектов. В частности, ученые поделились подробностями российско-китайского эксперимента по тестированию квантовой космической связи.
По оценкам экспертов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже в 2025 году, а к 2030 году неквантовое технологическое лидерство станет невозможным. По прогнозам, к 2035 году объем мирового рынка квантовых коммуникаций достигнет примерно 20 млрд долларов.
Также была подчеркнута важность поддержки науки, предоставления статуса ученым и возрождения программы мегагрантов как важнейших составляющих лидерства России в ключевых отраслях.
В рамках форума был дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Эта ежегодная премия и значительный денежный приз будут присуждаться российским ученым, инженерам и изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практической реализации от 3 до 10 лет.