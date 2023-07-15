Путин одобрил: что решили по итогам Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

В ходе пленарного заседания форума Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость перехода всей экономики на новый уровень, основанный на больших данных. Он предложил до конца года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных. Проект направлен на создание не просто научных исследований и базовых решений, а комплексной технологической и производственной цепочки, которая будет определять будущее экономическое развитие России.

На форуме были продемонстрированы передовые разработки в области квантовых технологий государственных корпораций, отвечающих за их развитие в стране. Росатом продемонстрировала самый мощный в стране 16-кубитный ионный квантовый компьютер, выполняющий алгоритм расчета молекул через облачную платформу. Представители РЖД обсудили строительство магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации» – к 2030 году она пройдет по 34 регионам.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта», в которую входят ведущие компании, такие как «Сбер», объявила о новом направлении, ориентированном на применение квантовых технологий в области искусственного интеллекта. В Москве раскрыты планы по созданию квантового кластера на базе инфраструктуры «Сколково» к концу 2024 года. Кроме того, соглашение о сотрудничестве между Российским квантовым центром и компанией VK позволит ускорить развитие облачных квантовых вычислений.