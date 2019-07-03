Ferra

Путин официально отказался ликвидировать ракеты назло США

Подписал закон о приостановлении договора
В феврале власти США объявили о скором выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году с СССР. Ответ России не заставил себя долго ждать. Сегодня Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении договора.

По соглашению страны должны были уничтожить все свои баллистические и крылатые ракеты наземного базирования и не проводить из в будущем. В последние годы стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора. Россия, например, по информации США, проводила испытания ракет. В феврале Дональд Трамп приостановил соблюдение договора и пригрозил выходом из него, если Россия не прекратит нарушать соглашение.

Путин на это заявил, что никаких нарушений не было, и сообщил об аналогичном приостановлении соблюдения договора. Теперь Россия может официально разрабатывать новые виды ракет.

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