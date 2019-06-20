Путин ответил на предложение ввести уголовную ответственность за фейковые новости

Путин ответил на это, что властям сначала нужно посмотреть на правовую практику. Только после этого они смогут сделать выводы, достаточно ли в данной ситуации административной ответственности.

Президент признал, что проблема становится очень острой. Он считает, что речь идёт не просто о распространении информации, а о целенаправленном распространении ложной информации.

Напомним, президент подписал закон о фейковых новостях 18 марта. Теперь за распространение фейков можно получить штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Первое дело завели уже в апреле против активистки из Архангельска. Она опубликовала во «ВКонтакте» пост с анонсом несогласованной акции.