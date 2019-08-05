Путин озвучил планы по разработке запрещённых ранее ракет

По мнению президента России, действия США могут привести к новой, ничем не сдерживаемой гонке вооружений. Ликвидация Договора о ракетах средней и меньшей дальности неизбежно расшатает всю систему глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Путин заявил, что Россия будет вынуждена начать разработку ракет средней и меньшей дальности, если узнает точно, что США создают такое вооружение. На создание нового оружия потребуется время, но у России есть уже средства для противостояния угрозам США. Это ракеты воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также гиперзвуковые системы типа «Циркон».

Президент отметил, что первой Россия размешать такие ракеты не станет.

Фото: ТАСС