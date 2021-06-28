Путин перечислил новые виды оружия на боевом дежурстве в России

По словам президента, в России уже стоит на боевом дежурстве гиперзвуковое оружие, а именно комплексы «Авангард» и «Кинжал». Скоро появятся и другие вооружения, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей».

Также Путин отметил, что новая государственная программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года уже формируется с учётом перспективных разработок.

Недавно министр обороны Сергей Шойгу заявил, что испытания новейшего гиперзвукового оружия «Циркон» должны пройти до конца 2021 года на Северном флоте. Эта ракета будет устанавливаться на атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны.