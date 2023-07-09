Путин поддержал Форум будущих технологий и рассказал, зачем России квантовые разработки

Путин поддержал Форум будущих технологий и рассказал, зачем России квантовые разработкиФорум начинается сегодня
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Форума будущих технологий, который пройдет с 9 по 14 июля 2023 года в Москве. Обращение было опубликовано на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что приоритетом России является использование огромного потенциала инновационных решений для экономического роста и повышения качества жизни людей.
В этом году форум посвящен квантовым технологиям, которые имеют широкий спектр применения. Это компьютеры нового поколения, разработка уникальных лекарств и материалов, оптимизация энергетических сетей и логистики, а также защищенные каналы передачи данных, высокочувствительные измерительные приборы, медицина и безопасность.
Путин отметил важность быстрого внедрения передовых инженерных и научных достижений в условиях беспрецедентных внешних вызовов и комплексной модернизации российской промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. Он подчеркнул, что это имеет решающее значение для укрепления технологического суверенитета и национального прогресса, ведущего к процветанию российских граждан.
Президент выразил надежду, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этим начинаниям и подчеркнул важность участия в предстоящих встречах с зарубежными коллегами, которые послужат прекрасной возможностью для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, установления перспективных технологических партнерств и реализации совместных прорывных проектов.