Путин подписал Указ о создании единой электронной базы призывников

Указ можно прочесть на официальном портале правовой информации. В Указе говорится, что электронная база нужна для «актуализации документов воинского учёта». Ресурс должен быть сформирован до 1 апреля 2024 года. Уже до 30 декабря 2022 года региональные власти обязаны оцифровать все базы военных комиссариатов.

Вместе с этим в базу внесут данные налоговой службы, объединят с базами Минздрава, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минпросвещения, Минспорта, ЦИК и Пенсионного фонда.

Чиков напомнил, что в апреле же начинается весенний призыв. Все, кто был не учтён военкоматами ранее, будут учтены.