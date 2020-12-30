Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

По закону, как пишет «РИА Новости», клевета наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 160 часов. В случае, если клевета содержалась в публичном материале, в том числе в интернете, наказание представляет собой штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Также закон описывает наказание за клевету о том, что какой-либо человек страдает опасным для окружающих заболеванием, и за клевету о сексуальном насилии.