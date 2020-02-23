Путин пообещал оснастить российскую армию новейшим оружием

Об этом президент заявил во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце по случаю Дня защитника Отечества. Путин отметил, что Россия будет и дальше добиваться того, чтобы её армия и флот становились всё современнее. Также важно укреплять потенциал стратегических сил.

Путин сообщил, что уже сейчас многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. По его словам, по ряду перспективных образцов, которые можно назвать оружием будущего, Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство.

Президент также добавил, что основой российских Вооружённых сил являются люди.