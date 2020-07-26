Путин пообещал вооружить российский флот гиперзвуковым оружием

Глава государства рассказал, что уровень оснащённости военного флота постоянно растёт. По словам Путина, в 2020 году появится или появилось 40 кораблей и судов различных классов. Несколько дней назад на трёх ведущих верфях России были заложены шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Президент сообщил, что преимущества флота будут достигаться за счёт внедрения передовых цифровых технологий, гиперзвукового оружия и беспилотных подводных аппаратов.

Что касается парада в Санкт-Петербурге, то в нём задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».