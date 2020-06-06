Путин поручил начать создание генетической базы данных россиян

Напомним, речь идёт о Национальной базе генетической информации, которую Путин предложил создать в начале мае. Теперь же эта идея появилась в списке поручений президента на сайте Кремля.

Поручение должно исполнить правительство страны с помощью «Курчатовского института». Специалисты должны создать и сделать рабочей информационно-аналитическую систему хранения и обработки генетических данных. Сообщается также, что на базу с 2021 года будут выделяться средства из федерального бюджета.

Кроме того, Путин поручил разработать учебные курсы и модули по генетике для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.