Наука и технологии
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Путин поручил подготовить дороги к беспилотным автомобилям
Они должны ездить без инженеров-испытателей
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дороги к беспилотным автомобилям. Тестировать машины будут без инженеров-испытателей в салоне.
В России должна начаться подготовка к испытаниям и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей. Такое поручение Путин дал правительству.
Сообщается, что Кабинет министров должен привлечь к организации указанных мероприятий представителей научно-технологического бизнес-сообщества. Кроме того, правительству придётся предусмотреть коммерческую эксплуатацию беспилотников в отдельных регионах. На выполнение этих задач у Кабмина есть срок до 31 мая.
Стоит отметить, что гендиректор Яндекса в марте отмечал, что в США можно ездить по обычным городам совсем без водителя. В России же законы этого не позволяют. Поэтому представитель Яндекса предложил принять в стране соответствующие нормы.