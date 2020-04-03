Путин поручил подготовить дороги к беспилотным автомобилям

В России должна начаться подготовка к испытаниям и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей. Такое поручение Путин дал правительству.

Сообщается, что Кабинет министров должен привлечь к организации указанных мероприятий представителей научно-технологического бизнес-сообщества. Кроме того, правительству придётся предусмотреть коммерческую эксплуатацию беспилотников в отдельных регионах. На выполнение этих задач у Кабмина есть срок до 31 мая.

Стоит отметить, что гендиректор Яндекса в марте отмечал, что в США можно ездить по обычным городам совсем без водителя. В России же законы этого не позволяют. Поэтому представитель Яндекса предложил принять в стране соответствующие нормы.