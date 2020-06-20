Путин поручил внедрить искусственный интеллект в медицину

Обеспечить использование технологий ИИ нужно в работе медицинских учреждений на всех уровнях. Путин подчеркнул, что стране нужно идти вперёд, опираясь на опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом.

Президент считает, что необходимо улучшить состояние фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи. Нужно повысить доступность современной диагностики заболеваний.

Путин уже давно говорит о необходимости широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент уверен, что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере ИИ. От этого зависит её развитие в целом и обороноспособность в частности.