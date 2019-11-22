Наука и технологии
Сегодня 19:10
Путин потребовал создать больше роботов, лазеров и беспилотников для армии
При разработке вооружения нужно использовать искусственный интеллект
На заседании Совета безопасности президент России заявил, что при создании отечественного вооружения должны активно применяться технологии искусственного интеллекта. Также Путин призвал расширить линейки беспилотников, лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов.
Президент сообщил, что в 2020 году уже начнётся подготовка государственной программы вооружений до 2033 года. Основной её задачей будет улучшение количественных и качественных характеристик вооружения и техники.
Путин считает, что должны быть созданы перспективные образцы высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны. При разработке вооружения следует использовать искусственный интеллект. Президент видит будущее за беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, лазерными и гиперзвуковыми системами, оружием, основанным на новых физических принципах, а также роботизированными комплексами.