Путин потребовал создать больше роботов, лазеров и беспилотников для армии

Президент сообщил, что в 2020 году уже начнётся подготовка государственной программы вооружений до 2033 года. Основной её задачей будет улучшение количественных и качественных характеристик вооружения и техники.

Путин считает, что должны быть созданы перспективные образцы высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны. При разработке вооружения следует использовать искусственный интеллект. Президент видит будущее за беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, лазерными и гиперзвуковыми системами, оружием, основанным на новых физических принципах, а также роботизированными комплексами.