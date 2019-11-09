Путин предложил ввести этические правила общения с искусственным интеллектом

По словам Путина, искусственный интеллект становится новым фактором общественного развития. Со временем он всё больше влияет на рынок труда и повседневную жизнь людей. В мире уже обсуждаются социальные аспекты и последствия использования искусственного интеллекта.

Об этом президент рассказал на международном форуме AI Journey. Он предложил профессиональному сообществу и компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Напомним, в октябре Путин подписал Национальную стратегию по развитию искусственного интеллекта в России. Согласно документу, к 2024 году рынок соответствующих решений должен вырасти до $140 млрд.