Путин предложил ввести всемирный закон по контролю за деятельностью в интернете

Путин отметил, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Президент заявил, что необходимо заключить универсальные международные договорённости, чтобы предупреждать конфликты в интернете. Путин призвал сообща разработать и согласовать универсальные правила ответственного поведения государств в сети. При этом Россия будет признавать незыблемость цифрового суверенитета государств.

Недавно президент также пообещал подумать о создании собственного блога в интернете. Так он ответил на вопрос учителя английского языка из Белгородской области Андрея Федотова. Путин поддержал и призыв преподавателя развивать проекты в сети.