Путин предложил заменить бумажные тетради в школах электронными

Такой переход будет реализован в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который являются частью национального «Образование». Правительство должно предоставить доклад о возможностях инициативы к 1 ноября 2019 года. В целом, на федеральный проект было выделено почти 80 миллиардов рублей.

Помимо внедрения электронных тетрадей он предусматривает обеспечение всех школ в России высокоскоростным интернетом к 2024 году, а также создание сети центров цифрового образования.

Также Путин поручил Правительству организовать поддержку малообеспеченных семей и обеспечить их тетрадями (бумажными), если такой возможности у людей нет.