Путин приказал рассмотреть создание реестра «токсичного контента» в интернете

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Путин приказал рассмотреть создание реестра «токсичного контента» в интернетеТуда может попасть то, что не запрещено законом, но нежелательно
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента». В него, по задумке, должны войти сайты об ЛГБТ и радикальном феминизме.
Идею о создании такого реестра предложил бизнесмен Игорь Ашманов. Он выдвинул идею на встрече Путина с Советом по правам человека (СПЧ). Ашманов сказал, что в реестр можно было бы включать сайты с информацией, которая не запрещена по закону, но «может оказать нежелательное влияние на молодёжь».
Какой контент считать «токсичным», Ашманов предложил решать через «открытое общественное обсуждение». Он заявил, что в реестр можно было бы включить информацию про «насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей и поощрение ЛГБТ».
Путин приказал изучить эту идею. Решение должно быть принято до 1 июня.
Источник: TJ