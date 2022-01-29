Путин приказал рассмотреть создание реестра «токсичного контента» в интернете

Идею о создании такого реестра предложил бизнесмен Игорь Ашманов. Он выдвинул идею на встрече Путина с Советом по правам человека (СПЧ). Ашманов сказал, что в реестр можно было бы включать сайты с информацией, которая не запрещена по закону, но «может оказать нежелательное влияние на молодёжь».

Какой контент считать «токсичным», Ашманов предложил решать через «открытое общественное обсуждение». Он заявил, что в реестр можно было бы включить информацию про «насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей и поощрение ЛГБТ».

Путин приказал изучить эту идею. Решение должно быть принято до 1 июня.