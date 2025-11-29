Путин признался, что его часто спрашивают, что делать со старыми аккумуляторами

Путин отметил важность не только разработки новых источников энергии, но и продуманной утилизации. «Я знаю, я знаю. Мне тоже», — сказал президент, упомянув возможное беспокойство экологов и аграриев о загрязнении почвы от отработанных батарей.

Федотов ответил, что ученые уже работают над решением: их коллектив получил патент на переработку материалов для натрий-ионных аккумуляторов. По словам исследователя, новая технология более экологична по сравнению с литий-ионными батареями, так как не содержит кобальт и использует доступные материалы.

Президент подчеркнул, что важно учитывать полный жизненный цикл батарей. «Надо накапливать энергию, сохранить ее и передать. Сохранили, накопили. Но это приходит со временем в негодность. Что делать дальше с этими аккумуляторами? И есть ли здесь баланс между так называемой возобновляемой энергетикой и утилизацией накопляемого постепенного вреда?» — сказал Путин, поддержав разработку технологий переработки.