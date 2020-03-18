Путин призвал сделать онлайн-просмотр отечественных фильмов бесплатным

Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства. По мнению президента, важность задачи обусловлена распространением коронавирусной инфекции, из-за которой многие люди теперь сидят дома.

«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — отметил Путин.

Напомним, идея предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» принадлежит президенту. Он огласил её в январе 2020 года. На днях представители сотовых операторов предупредили, что выполнение указания Путина приведёт к росту тарифов на связь.