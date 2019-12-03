Путин раскрыл долю современного вооружения в российском военном флоте

Об этом президент сообщил в ходе военного совершения. По его словам, 68% вооружения ВМФ — современное. И Россия продолжит развитие флота, повышая его эффективность.

В текущем году, как говорит Путин, ВМФ получит в рамках гособоронзаказа более 480 основных образцов вооружения и техники. Среди них две подводных лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и свыше 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

Ранее президент рассказывал, что в ближайшие годы ВМФ должен нарастить боевую мощь за счёт появления фрегатов и подлодок, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».