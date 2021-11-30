Путин рассказал о переходе России на ещё более быстрое сверхзвуковое оружие

Наука и технологии
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Путин рассказал о переходе России на ещё более быстрое сверхзвуковое оружиеКоторый ожидается в следующем году
В ближайшее время в России появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 чисел Маха.
Об этом рассказал президент страны Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».
Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования. Девять махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут.
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Недавно в России разработали малогабаритные неядерные крылатые ракеты с технологиями малозаметности. Этот боеприпас был создан ещё в 2016 году, но первая информация стала появляться только на днях. Малозаметность «изделия 506», так называется эти крылатые ракеты заключается в композиционных материалах, из которых выполнен корпус изменённой формы.
Источник: Форум “Россия зовет!”