Путин рассказал о возможности России выпускать всю линейку самолётов и вертолётов

Об этом президент рассуждал на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. По словам путина, Россия — одна из немногих стран, которые имеют все возможности для выпуска всей линейки гражданских и военных самолётов и вертолётов. Это президент назвал реальным конкурентным преимуществом и воплощением потенциала промышленности, экономики, науки и образования страны.

Путин считает, что в текущей обстановке необходимо поддержать предприятия авиастроения, которые составляют базу отрасли.

Также президент отметил, что российские воздушные суда на равных конкурируют со своими иностранными аналогами, лидерами мирового рынка. А в некоторых случаях, по боевой авиации, и превосходят их.