Наука и технологии
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Путин рассказал об отношении к Twitter
Трамп, например, там пишет постоянно
Президент России рассказал журналистам, пользуется ли он соцсетью Twitter и читает ли там сообщения Дональда Трампа.
Президент США известен своим пристрастием к Twitter. Он часто выражает там своё мнение по различным вопросам. Собственный аккаунт в соцсети есть и у Дмитрия Медведева. А вот у Путина, как оказалось, странички в Twitter нет.
Президент рассказал, что сообщения Трампа в соцсети не читает, но ему периодически докладывают об их содержании.
«Оно (прим. мнение Трампа) всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю», — добавил Путин.
Об этом он говорил во время интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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