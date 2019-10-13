Путин рассказал об отношении к Twitter

Президент США известен своим пристрастием к Twitter. Он часто выражает там своё мнение по различным вопросам. Собственный аккаунт в соцсети есть и у Дмитрия Медведева. А вот у Путина, как оказалось, странички в Twitter нет.

Президент рассказал, что сообщения Трампа в соцсети не читает, но ему периодически докладывают об их содержании.

«Оно (прим. мнение Трампа) всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю», — добавил Путин.

Об этом он говорил во время интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.