Путин разрешил бывшему министру финансов РФ возглавить Яндекс

13:44, 25 ноября 2022
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Путин разрешил бывшему министру финансов РФ возглавить ЯндексКудрину
СМИ сообщили, что председатель Счётной палаты и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин утвердил у Владимира Путина схему раздела активов компании Яндекс.
Фото: flickr
Теперь Кудрин перейдёт из Счётной палаты в Яндекс. Там он возглавит новую управляющую структуру. Через неё будут контролироваться решения компании по ключевым вопросам.
Основатель же Яндекса Аркадий Волож получит лицензии на развитие за рубежом беспилотников, облачных сервисов, Яндекс.Практикума и Толоки. Помимо этого у «российского» Яндекса появятся новые акционеры, а совладельцами компании останутся Роман Абрамович и ВТБ. Утверждается, что Кудрин поэтапно получит около 5% акций Яндекса.