Путин разрешил бывшему министру финансов РФ возглавить Яндекс

Теперь Кудрин перейдёт из Счётной палаты в Яндекс. Там он возглавит новую управляющую структуру. Через неё будут контролироваться решения компании по ключевым вопросам.

Основатель же Яндекса Аркадий Волож получит лицензии на развитие за рубежом беспилотников, облачных сервисов, Яндекс.Практикума и Толоки. Помимо этого у «российского» Яндекса появятся новые акционеры, а совладельцами компании останутся Роман Абрамович и ВТБ. Утверждается, что Кудрин поэтапно получит около 5% акций Яндекса.