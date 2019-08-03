Путин разрешил искать пропавших детей в России по их смартфонам

Под мобильными устройствами в законе подразумеваются телефоны, планшеты, умные часы. Несмотря на то, что для начала розыскных мероприятий требуется только согласие одного из родителей, в течение 48 часов после их начала полиция обязана получить разрешение суда. Если оно получено не будет, то поиски следует прекратить.

Данный законопроект предложила группа депутатов под руководством Ирины Яровой. Как ранее комментировал экс-уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов, почти у каждого потерявшегося есть телефон, по которому его можно найти. Однако доступ к данным геолокации почти невозможно было получить у сотовых операторов. Что, конечно, осложняло поиски.