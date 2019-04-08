Путин считает российский интернет свободным для обмена информацией

Президент считает, что для эффективной борьбы с угрозами необходимо вести диалог с интернет-сообществом, пишет ТАСС. Причём особенно важную роль играет готовность сообщества к конструктивному диалогу. Среди угроз Президент назвал киберпреступность, распространение незаконного контента, который противоречит правам граждан и интересам государства.

Путин также напомнил, что 25 лет назад, 7 апреля, был зарегистрирован национальный домен .ru. С тех пор, по мнению Президента, Россия стала одним из глобальных лидеров цифровой эпохи.

Отметим, в конце декабря был принят законопроект об автономности рунета, определяющий правила маршрутизации трафика.