Путин: создание международной лунной станции продвинет сотрудничество России и Китая

Международная научная лунная станция (МНЛС) будет обитаемой. Пока что неясно, на постоянной основе или с перерывами, также неизвестно ее будущее местонахождение (на поверхности Луны или на её орбите). Россия и Китай договорились о постройке этой станции чуть меньше года назад, в марте 2021 года. Строительство станции намечено на 2031—2035 годы.