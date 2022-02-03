Путин: создание международной лунной станции продвинет сотрудничество России и Китая

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Путин: создание международной лунной станции продвинет сотрудничество России и КитаяОсталось начать ее строить
3 февраля была опубликована статья Владимира Путина для китайского информационного агентства «Синьхуа», в которой он, помимо всего остального, поднял тему сотрудничества России и Китая в технологической сфере, а также сфере космоса, где также рассказал, что может поспособствовать этому процессу.
Как следует из статьи, Россия видит “широкое поле возможностей” в развитии партнерства в технологическом прогрессе, медицине, а также освоении космоса.
Широкое поле возможностей видим в развитии партнёрства … в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции.
Из статьи Владимира Путина
Международная научная лунная станция (МНЛС) будет обитаемой. Пока что неясно, на постоянной основе или с перерывами, также неизвестно ее будущее местонахождение (на поверхности Луны или на её орбите). Россия и Китай договорились о постройке этой станции чуть меньше года назад, в марте 2021 года. Строительство станции намечено на 2031—2035 годы.
Источник: Кремль