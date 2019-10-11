Путин утвердил план развития технологии, которая поможет России стать «властелином мира»

В документе определены цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также то, как именно технология будет использоваться. В тексте национальной стратегии указано, что в мире происходит ускоренное внедрение решений на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому рост мировой экономики в 2024 году составит как минимум $1 трлн. Россия же обладает потенциалом, чтобы стать одним из мировых лидеров в данной сфере.

В документе также приведены принципы развития искусственного интеллекта. Должны соблюдаться «защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного цикла, разумная бережливость и поддержка конкуренции».