Наука и технологии
Сегодня 19:41
Путин утвердил план развития технологии, которая поможет России стать «властелином мира»
Речь об искусственном интеллекте
Президент России утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Ранее Путин говорил, что монополист в данной сфере сможет стать властелином мира.
В документе определены цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также то, как именно технология будет использоваться. В тексте национальной стратегии указано, что в мире происходит ускоренное внедрение решений на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому рост мировой экономики в 2024 году составит как минимум $1 трлн. Россия же обладает потенциалом, чтобы стать одним из мировых лидеров в данной сфере.
В документе также приведены принципы развития искусственного интеллекта. Должны соблюдаться «защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного цикла, разумная бережливость и поддержка конкуренции».
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