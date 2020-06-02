Путин утвердил принципы применения Россией ядерного оружия

Указ утверждает, что госполитика направлена на «поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, гарантирует суверенитет и территориальную целостность государства». Как пишет «Интерфакс», решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Но только если сложились условия, определяющие возможность его применения.

К числу таких условий, например, относится достоверная информация о старте баллистических ракет для атаки территории России и её союзников. Речь, впрочем, может идти не только о баллистических ракет: в документе указаны «ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения». В принципе, Россия может применить ядерное оружие даже если ей грозят обычным оружием, но при этом в опасности само существование государства.

Весь документ можно прочесть по этой ссылке.