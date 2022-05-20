Наука и технологии
Сегодня в 20:26
1 мин.

Путин высказался о войне в киберпространстве против России

Отметив, что кибератаки четко скоординированы
На заседании Совета Безопасности РФ президент России Владимир Путин высказался об участившихся кибератаках на страну. По его словам против РФ развязана “настоящая агрессия”.
Путин высказался о войне в киберпространстве против России

Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну, а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Как объяснил президент, против России развязана настоящая агрессия, и что более важно – “война в информационном пространстве". По его словам, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. При этом эти кибератаки наносятся из разных стран и они четко скоординированы. “По сути, это действия государственных структур”, – подытожил Путин.

Он предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надежной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние угрозы в этой сфере.

Новости партнеров
Новости партнеров