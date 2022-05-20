Путин высказался о войне в киберпространстве против России

Как объяснил президент, против России развязана настоящая агрессия, и что более важно – “война в информационном пространстве". По его словам, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. При этом эти кибератаки наносятся из разных стран и они четко скоординированы. “По сути, это действия государственных структур”, – подытожил Путин.

Он предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надежной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние угрозы в этой сфере.