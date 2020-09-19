Путин заявил о наличии у России оружия, которого ни у кого в мире нет

Владимир Путин поздравил всех с Днём оружейника и отметил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса выполняют важнейшую задачу. По словам Путина, на протяжении десятилетий «нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих» в сфере оружия. Это «ставило страну в очень сложное и даже опасное положение». Теперь же у России есть самые современные виды оружия, превосходящие по силе, мощи, скорости, точности все вооружения в мире.

Путин также заметил, что российская система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком является в принципе новым видом стратегического оружия.