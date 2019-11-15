Путин заявил о необходимости критики власти

”Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти”, - заявил президент.

Кроме того Путин рассказал, что критика не только не запрещена, а напротив, имеет особую ценность, а также нуждается в сохранении. По словам президента именно она должна “быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти".

Напомним, что ранее Путин, в рамках саммита БРИКС в Бразилии, сообщил, что на данный момент правительство ищет гибкий инструмент регулирования IT-рынка без вытеснения иностранного бизнеса.