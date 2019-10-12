Наука и технологии
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Путин заявил о создании оружия, которого ещё нет ни у кого в мире
От него не спасёт ни одна система ПРО
Президент России заявил, что в стране скоро будут разработаны ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО). Подобного оружия, по словам Путина, в мире ни у кого ещё нет.
Об этом он рассказал в интервью зарубежным телеканалам.
«Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — сообщил президент.
Путин также ответил на вопрос, ощущает ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону границ страны. По его словам, эта угроза чувствовалась всегда.
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