Путин заявил о создании оружия, которого ещё нет ни у кого в мире

Об этом он рассказал в интервью зарубежным телеканалам.

«Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — сообщил президент.

Путин также ответил на вопрос, ощущает ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону границ страны. По его словам, эта угроза чувствовалась всегда.