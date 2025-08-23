Путину представили проект научно-образовательного кластера для ядерных технологий

1 сентября начнёт работу Образовательный научно-технический центр, в котором сразу приступят к обучению 287 студентов. Среди вузов-партнёров проекта – Московский авиационный институт, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный университет и Сибирский федеральный университет.

Проект реализуется совместно с госкорпорациями «Роскосмос» и «Росатом». Планируется включение кластера в программу научно-технологического развития Красноярского края до 2030 года. Также рассматривается участие предприятий «Решетнёв» и «Горно-химического комбината» совместно с краевым Техникумом инновационных промышленных технологий в проекте «Профессионалитет».