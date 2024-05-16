Пузыри изучать тоже полезно: они могут помочь повысить эффективность двигателей

Опубликовано 16 мая 2024, 18:25
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Пузыри изучать тоже полезно: они могут помочь повысить эффективность двигателейРаботающих на биотопливе
Исследователи из Университета Гетеборга обнаружили, что изучение образования пузырьков в каплях биодизельного топлива может значительно повысить эффективность биотопливных двигателей. Используя фемтосекундные лазеры, команда исследовала, как пузырьки в каплях топлива влияют на горение в двигателях внутреннего сгорания.
Йогешвар Натх Мишра и Даг Хансторп возглавили исследование, показав, что понимание образования пузырьков может улучшить распыление биодизеля в двигателях. Это понимание крайне важно для разработки более эффективных устройств, которые минимизируют воздействие на окружающую среду за счет более полного сжигания топлива.
Используя передовую технологию, исследователи левитировали каплю биодизельного топлива с помощью стоячей звуковой волны и облучали ее фемтосекундным лазером, чтобы изучить динамику пузырьков. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Scientific Reports, имеют потенциальное применение не только в двигателях, но и в химической инженерии, ультразвуковой визуализации и процессах теплопередачи.