Пузыри изучать тоже полезно: они могут помочь повысить эффективность двигателей

Йогешвар Натх Мишра и Даг Хансторп возглавили исследование, показав, что понимание образования пузырьков может улучшить распыление биодизеля в двигателях. Это понимание крайне важно для разработки более эффективных устройств, которые минимизируют воздействие на окружающую среду за счет более полного сжигания топлива.

Используя передовую технологию, исследователи левитировали каплю биодизельного топлива с помощью стоячей звуковой волны и облучали ее фемтосекундным лазером, чтобы изучить динамику пузырьков. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Scientific Reports, имеют потенциальное применение не только в двигателях, но и в химической инженерии, ультразвуковой визуализации и процессах теплопередачи.