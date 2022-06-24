Пьяный японский госслужащий потерял флешку с данными всех жителей города

Это был сотрудник компании Biprogy. Ей администрация города Амагасаки поручила организовать выплаты в связи с пандемией. Для этой задачи на флешке собрали имена, даты рождения, номера банковских счетов и информацию об уплаченных налогах 460 тысяч человек. К счастью, данные данные были зашифрованы, кроме того был установлен пароль. По крайней мере так утверждают власти.

Сотрудник вёз флешку из офиса в Амагасаки в офис Biprogy в городе Осака. После работы мужчина решил выпить в ресторане с тремя коллегами. Вечер закончился тем, что мужчина заснул на улице. Наутро он обнаружил, что сумка с флешкой пропала.

Спустя сутки накопитель нашли. Сотрудники полиции прошли по маршруту пьяного сотрудника и увидели сумку в кондоминиуме в километре от ресторана.