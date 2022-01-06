Пять главных космических запусков 2022 года

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Пять главных космических запусков 2022 годаО них рассказал «Лайф»
В 2022 году произойдёт немало важных событий. В том числе и таких, которые связаны с освоением космоса. Подробнее о них - в материале.
Всего автор статьи назвал пять важных событий 2022 года, связанных с космосом.
- Первый орбитальный полёт Starship. В январе-феврале 2022-го самая мощная ракета из когда-либо созданных человечеством должна будет совершить первый полёт. Длиться он будет 1,5 часа. В ходе этого полёта носитель Super Heavy совместно с кораблём Starship будут лететь 170 секунд, а затем ракета начнёт снижаться (планируется, что она приземлится в Мексиканском заливе). Корабль же полетит дальше, чтобы сделать один оборот вокруг нашей планеты. Пока что не до конца ясно, что сделают после полёта с Super Heavy, но прототип Starship точно утопят.
- Возвращение на Луну «Артемиды». Примерно весной-летом 2022 года корабль Orion полетит к Луне. Планируется, что всё продлится 25 дней. Сначала этот аппарат выйдет на околоземную орбиту, а потом направится к спутнику Земли. Всё это - миссия «Артемида-1». Если всё пройдёт успешно, то в будущем ожидаются полёты «Артемиды-2» (2024 год, полёт с экипажем без высадки), «Артемиды-3» (2025 год, полёт с высадкой экипажа).
- Полёт на Луну аппарата «Луна-25». Предполагается, что в июле 2022 года запустят «Луну-25». Ранее «Луну-24» запускали только в 1976 году. Как отмечают представители Института космических исследований РАН, на данный момент «Луна-25» считается первым в мире полярным спускаемым аппаратом. Цель этой миссии будет состоять в изучении лунных пород и определении возможностей применения лунного льда.
- «ЭкзоМарс-2022». Этот марсоход будет запущен Европейским космическим агентством с Роскосмосом осенью 2022 года. Устройство будет иметь буровую установку. Это позволит исследователям искать в грунте следы жизни. Также вместе с марсоходом будет работать стационарная платформа «Казачок», оснащённая большим количеством разных приборов.
- Запуск Starliner. Без экипажа корабль полетит в первой половине 2022 года, с экипажем - во второй половине 2022-го. Разработан этот корабль компанией «Боинг». Поместиться туда могут семь человек, также аппарат может быть пристыкован к станции и оставаться так вы течение шести месяцев.
Источник: Лайф