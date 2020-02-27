Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить один российский Ту-95

«Военное обозрение» пишет, что 26 февраля силами НАТО был получен сигнал тревоги о появлении над Норвежским морем российского стратегического бомбардировщика Ту-95. После этого в воздух подняли пять истребителей и топливозаправщик. Они отправились в район, где мог находиться российский самолёт.

Среди истребителей присутствовали: два британских Typhoon, самолёт-заправщик Airbus Voyager, два норвежских F-16 и нидерландский F-15.

Все эти аппараты обнаружить российский Ту-95 не смогли. Что интересно, в Минобороны России утверждают, что не запускали самолёт в том районе. Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей только совершили плановый полёт два Ту-142.