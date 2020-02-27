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Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить один российский Ту-95
Его просто не было там, где искали
СМИ сообщили о забавном случае. На днях над Норвежским морем пять истребителей НАТО не смогли обнаружить один российский Ту-95.
«Военное обозрение» пишет, что 26 февраля силами НАТО был получен сигнал тревоги о появлении над Норвежским морем российского стратегического бомбардировщика Ту-95. После этого в воздух подняли пять истребителей и топливозаправщик. Они отправились в район, где мог находиться российский самолёт.
Среди истребителей присутствовали: два британских Typhoon, самолёт-заправщик Airbus Voyager, два норвежских F-16 и нидерландский F-15.
Все эти аппараты обнаружить российский Ту-95 не смогли. Что интересно, в Минобороны России утверждают, что не запускали самолёт в том районе. Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей только совершили плановый полёт два Ту-142.