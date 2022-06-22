Пять лучших умных кофеварок

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Пять лучших умных кофеварокОни точно облегчат вам жизнь
Хотели бы вы иметь устройство, которое бы готовило вам кофе и при этом вам не надо было бы вставать с дивана? Такие кофеварки есть. И вот пять лучших моделей.
Благодаря умной кофеварке вы сможете выбирать, какой напиток хотите приготовить, прямо в мобильном приложении. Существуют даже модели, управлять которыми можно при помощи голосовых команд. Эксперты BBC Science Focus Magazine перечислили пять лучших вариантов умных кофеварок на 2022 год.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского/британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Melitta barista TS. Эта кофемашина отличается сенсорным управлением и 21 вариантом кофе на выбор. Вы сможете приготовить эспрессо, капучино или латте маккиато. При помощи мобильного приложения вы сможете устанавливать необходимую температуру, степень крепости, количество порций. Также в комплекте идёт кофемолка.
- Lavazza a modo mio voicy. Управлять этой кофеваркой вы сможете при помощи голоса. Кроме того, специальное приложение для смартфона позволяет выбрать ингредиенты для собственного идеального напитка, а затем придумать для него название. Если вы любитель свежемолотого кофе, то это устройство вам может не подойти. Но оно точно понравится тем, кто предпочитает эспрессо.
- Siemens. Выбрать любимый напиток вам будет легко благодаря цветному сенсорному дисплею на кофеварке. Вам будет представлено более 30 вариантов кофе, причём просматривать их вы можете и на экране смартфона. Это устройство позволяет приготовить 15 отдельных порций кофейных напитков.
- Goat Story GINA. Девайс может предложить вам три варианта заваривания кофе: классический пуровер, метод погружения (для более насыщенного вкуса), холодное капание. Последний представляет собой процесс, при котором на молотые зёрна длительное время медленно капает вода, и в результате получается ликёроподобный напиток. Ещё у кофеварки есть встроенные весы и мобильное приложение.
- Ikawa. Это устройство обжаривает кофейные зёрна, причём занимает всё меньше 10 минут. Благодаря мобильному приложению вы можете следить за процессом в режиме реального времени, а также выбирать нужные рецепты и формировать из них свою коллекцию.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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