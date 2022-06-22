Пять лучших умных кофеварок

Благодаря умной кофеварке вы сможете выбирать, какой напиток хотите приготовить, прямо в мобильном приложении. Существуют даже модели, управлять которыми можно при помощи голосовых команд. Эксперты BBC Science Focus Magazine перечислили пять лучших вариантов умных кофеварок на 2022 год.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского/британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.