Пять мест на планете, куда путешественники сегодня попасть не смогут

Хранилище Судного дня . Это некий бункер, где хранят семена всех сельскохозяйственных растений, которые известны человеку. Благодаря этому в случае какой-либо катастрофы на планете будет возможность восстановить эти растения. Проникнуть в это хранилище могут только особые гости, причём в определённые дни.

Остров Северный Сентинел. На этом острове проживают сентинельцы, которые совсем не заинтересованы во взаимодействии со внешним миром. Более того, они легко могут убить любого непрошеного гостя. Также правительство Индии запретило въезд на этот остров из-за того, что всё племя местных жителей может погибнуть, если им кто-либо передаст болезнь, к которой у них нет иммунитета.