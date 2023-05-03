Пять мест на Земле, где люди ещё не бывали

Океаническое дно. На сегодня дно океана не исследовано на 99%, то есть о нём почти ничего не известно. Фотографии дна удалось получить только с разрешением в 5 км: чтобы было понятнее, у людей есть карты Марса, и они более точные, чем карты океанического дна.

Сеноты Юкатана. О наличии сенотов (в основном они представляют собой воронки) на планете стало известно благодаря новым технологиям. Однако есть и такие из них, которые всё ещё никто никогда не видел. А ещё они являются частью пещерной системы, которая тоже изучена не так подробно.

Гангкхар Пуэнсум. Это самая высокая гора в мире, на которую всё ещё не забрался ни один человек. Высота этой горы - 7 570 м.