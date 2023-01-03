Пять необычных запретов и ограничений, которые есть в Северной Корее

На перемещения. Причём это касается как передвижения по стране, так и выездов за границу (однако спортсмены, чиновники и дипломаты бывать в других странах могут). Если человек не будет соблюдать эти правила, то его посадят в тюрьму с антисанитарными условиями. Кроме того, в столице жить могут люди тоже лишь с особого разрешения.