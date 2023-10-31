Наука и технологии
01:30, 31 октября 2023
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Пять пар животных, которых люди не различают между собой

И они действительно внешне очень похожи

На нашей планете живёт немало самых разных животных. Некоторые из них имеют очень схожий внешний вид, причём настолько, что их начинают путать.

Ягуар и леопард. Ягуара можно встретить в Северной и Южной Америке, а леопарда - в Азии, Африке, России. При этом последний гораздо меньше льва и тигра. По сравнению с леопардом у ягуара короткий хвост, большая округлая голова (а не угловатая, как у леопарда).

Ягуар

© Mob.org

Лама и альпака. Этих животных вы можете встретить в Южной Америке, но чаще всего - в Перу. На ламах перевозят различные грузы, а альпак используют для получения шерсти. Также у ламы уши и морда гораздо длиннее и в целом у неё намного меньше шерсти, чем у альпак.

Лама

© PP

Крокодил и аллигатор. Крокодилы обладают острой мордой с V-образной формой, а когда они смыкают челюсть, то можно заметить их клыки. Кроме того, у них есть соляные железы. Морда аллигаторов имеет U-образную форму, сами по себе они меньше, чем крокодилы. Также при смыкании челюсти у аллигаторов клыки не видны.

Крокодил

© TripTonkosti

Африканский и индийский слоны. У африканского слона большие и слегка закруглённые уши, вогнутая спина. И самка, и самец имеют мощные бивни. Что касается индийского слона, то он немного меньше африканского, у него ровная или выпуклая спина, меньше уши, у самок бивней вообще нет, а у самцов они короткие.

Африканский слон

© Kakogo-chisla.ru

Морские лев и котик. Морской котик гораздо меньше по размеру, чем морской лев; у него также довольно стройное тело и лапы меньше. Морских котиков можно встретить в Ледовитом океане, Антарктиде, морских львов - в Тихом океане.

Морской лев

© Novyefoto.ru

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