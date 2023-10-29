Пять причин, почему кошка вас постоянно будит по утрам

Пять причин, почему кошка вас постоянно будит по утрамОб этом важно знать
Многие владельцы кошек сталкивались с ситуацией, когда их питомец в 5 утра начинает громко мяукать. Но для чего он может так делать на самом деле?
Голод. В этом случае лучше вообще никак не реагировать и не вставать с постели. Потому что если кошка поймёт, что хозяин по первому зову выполняет её просьбу, то начнёт будить вас вообще в любое время. Лучше установите строгий график кормления, а вечером после ужина насыпьте питомцу сухого корма.
Привычка. К примеру, если вы постоянно просыпаетесь в 6 утра и кормите кошку, то питомец быстро привыкнет к этому и станет ждать еды именно в это время. В том числе в выходные.
Привлечение внимания. Периодически меняйте игрушки питомца или прячьте какую-то их часть. Также не забывайте играть с кошкой в течение дня.
Инстинкты. Раньше кошки активнее всего были в сумерки. У современных домашних кошек эти инстинкты всё ещё есть.
Страх. Если кошка пытается укрыться в кровати, это может быть связано с тем, что она испытывает стресс, беспокойство, страх.