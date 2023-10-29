Пять причин, почему кошка вас постоянно будит по утрам

Голод. В этом случае лучше вообще никак не реагировать и не вставать с постели. Потому что если кошка поймёт, что хозяин по первому зову выполняет её просьбу, то начнёт будить вас вообще в любое время. Лучше установите строгий график кормления, а вечером после ужина насыпьте питомцу сухого корма.

Привычка. К примеру, если вы постоянно просыпаетесь в 6 утра и кормите кошку, то питомец быстро привыкнет к этому и станет ждать еды именно в это время. В том числе в выходные.