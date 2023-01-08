Пять причин, почему у вас дома постоянно гибнут растения

Неправильный уход . Некоторые цветы могут погибнуть почти сразу, если их поставить в неподходящее место или если вы не польёте их вовремя. Поэтому важно перед покупкой как можно больше узнать о растении.

Стимуляция цветения и роста. Если в магазине цветок выглядел здоровым, а в домашних условиях стал чахнуть, значит продавцы использовали специальный усилитель роста и питательный раствор. Из-за этого цветок быстро отдаёт все свои силы, а в дальнейшем их восстановить уже не может.