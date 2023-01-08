Пять причин, почему у вас дома постоянно гибнут растения

Пять причин, почему у вас дома постоянно гибнут растенияПроверьте себя
Даже у опытных садоводов бывает так, что новые растения погибают очень быстро. И происходить такое может по самым разным причинам.
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Если вы совсем недавно купили комнатное растение, а оно погибло спустя всего несколько дней или недель, то причина может заключаться в следующем.
Неправильный уход. Некоторые цветы могут погибнуть почти сразу, если их поставить в неподходящее место или если вы не польёте их вовремя. Поэтому важно перед покупкой как можно больше узнать о растении.
Стимуляция цветения и роста. Если в магазине цветок выглядел здоровым, а в домашних условиях стал чахнуть, значит продавцы использовали специальный усилитель роста и питательный раствор. Из-за этого цветок быстро отдаёт все свои силы, а в дальнейшем их восстановить уже не может.
Множество цветов дома. Каждый цветок нуждается в индивидуальном уходе. И об этом необходимо не забывать. Также покупайте растения небольшими партиями. Так они успеют прижиться, а вы сможете составить собственный график ухода за ними.
Плохие условия содержания. В магазинах цветы не всегда держат в подходящих условиях. Поэтому они могут быстро погибнуть.
Неправильная перевозка и грунт. При транспортировке растения садят в почву, которая содержит много торфа. Подобная почва не подходит многим цветам, поэтому после пересадки они и погибают. Повлиять на это могут также неблагоприятные условия перевозки цветов.