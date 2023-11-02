Пять причин, почему вам стоит купить электровелосипед вместо обычного

Универсальность. Существует очень много разновидностей электровелосипедов. Для городского варианта (с мотором 0,25 кВт) права не нужны, а для более мощных велосипедов понадобится удостоверение для вождения легкового автомобиля.

Экономичность. Стоит электровелосипед дороже обычного, однако заряжать его не так уж дорого. Потребляют сетевые импульсные зарядные устройства для аккумуляторов 50-150 Вт, то есть как лампа накаливания. У вас будет меньше проблем с парковкой, перемещением по городу (поскольку пробок для велосипедов нет). Расходные материалы придётся, правда, менять чаще, но если подходить с умом к этому, то денег много не уйдёт.

Простота эксплуатации. У большинства электровелосипедов есть автоматическая или полуавтоматическая система помощи при педалировании. Существует также несколько градаций помощи мотора. Наконец, электрический велосипед работает гораздо тише, чем бензиновые аналоги.